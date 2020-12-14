Правительство Литвы уточнило правила, которые вступят в силу со среды

В понедельник на заседании правительства Литвы министр здравоохранения Арунас Дулькис представил проект изменения постановления, который завершит процедуру в связи с ужесточением условий карантина.

Напомним, что ужесточение правил вступит в силу с 16 декабря. Премьер-министр Ингрида Шимоните указала, что контроль за перемещением будет ужесточен в выходные дни и в праздники. А попасть в другой муниципалитет можно будет и для получения плановых медуслуг.

"У нас есть один вопрос, его цель - завершение процедуры, начатой вчера. Мы хотели быстро принять решения, но без процедурных недочетов не обошлось", – сказала премьер-министр.

По ее словам, в понедельник решался вопрос поездок.

"Мы решили, что было бы целесообразно оставить формулировку о двух людях, которые встречаются на улице, но дополнить ее уточнением - из одной семьи или семейного хозяйства", – сказала она.

В соответствии с обновленным проектом, в общественном месте могут находиться "группы не больше двух человек или группы, состоящие из членов одной семьи".

Также уточняется, что можно ездить в другой муниципалитет для получения плановых медицинских услуг.

Полиция будет контролировать перемещение жителей между населенными пунктами в выходные дни и в , сообщила 14 декабря Шимоните.

"Физический контроль по большей мере будет осуществляться в праздничные дни и в выходные, а в обычные дни это будут другого рода меры - публичные и нет", – сказала премьер, заметив, что этот вопрос обсудили с генкомиссаром полиции Ренатасом Пожелой.

По решению правительства со среды жители смогут покидать пределы своего муниципалитета только при поездке на работу, на похороны или для получения медицинских услуг.

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