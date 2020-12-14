Пресс-секретарь премьера: ограничений на поездки за рубеж во второй карантин не будет

BNS ru.DELFI.lt

В Литве со среды будет ограничено передвижение между самоуправлениями, но представители правительства говорят, что запретов относительно зарубежных поездок не будет.

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