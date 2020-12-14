Слушнис: если люди не будут реагировать, предпримем более жесткие меры

В воскресенье в Литве были ужесточены правила карантина.

Специалисты уверяют, что результаты этих новых ограничений можно увидеть через две-три недели. Однако они не исключают, что, возможно, понадобятся и более жесткие ограничения, например, комендантский час.

"Чтобы объявить чрезвычайное положение, надо оценить, действительно ли оно сложилось, точно ли система здравоохранения уже терпит крах. Надо иметь в виду, что сейчас мы спасаем систему здравоохранения, врачей, которые не справляются с нагрузкой. Если несмотря на все введенные запреты, люди по-прежнему будут пытаться мигрировать и переносить вирус по всей Литве, я не сомневаюсь, что мы пойдем и на такой шаг. Мы думаем об этом (ЧП), но это очень неприятно.

Мы обращаемся к каждому гражданину: вы все сознательные люди, можете понять, что даже при том, что вирус вас напрямую не касается, то не радуйтесь, он придет", – сказал в передаче "Утро на Delfi" депутат Линас Слушнис, заметив, что результат введенных запретов и ограничений появится через 2-3 недели.

Его поддержала глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"Не зря принято решение продлить карантин, инфекция так быстро не сдается. Какие-то перемены к лучшему мы можем увидеть через три недели. Часть людей уже заразились, только об этом еще не знают, они заражают других. Пока этот круг обернется, нужно минимум три недели", – сказала она.

Слушнис напомнил, что в реанимации уже не хватает мест, а система здравоохранения не может предоставлять плановые услуги. Поэтому надо спасать всю систему и ее работников.

"Мы не можем не принимать пациентов с COVID, увеличиваем число коек, но это не всегда койки в реанимации, вот и получается, что мы отказываемся от предоставления плановых услуг.

Одна вильнюсская больница уже принимает только пациентов с ковидом. Эти пациенты понемногу заполняют и другие больницы. Может быть так, что людей некуда будет класть. Я уже не говорю о плановых услугах. (...) Мы приближаемся уже к той красной линии, когда всю систему оккупируют только пациенты с ковидом. Если этот момент настанет, придется принимать самые жесткие меры", – сказал Слушнис.

Лингене сказала, что вирус так широко распространился в обществе, что заболеть им можно везде.

Она заметила, что не надо думать, что заразиться на улице нельзя. Поэтому призвала семьи выбирать для прогулок удаленные места.

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