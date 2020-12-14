Глава Pigu.lt: после ужесточения карантина должен увеличится оборот

После того как правительство Литвы в воскресенье объявило об ужесточении правил карантина, гендиректор электронного Pigu.lt Дайнюс Люлис сказал, что оборот должен увеличиться на несколько десятков процентов.

"(...) Это будет несколько десятков процентов. Оборот должен вырасти на 20–40%", – сказал он в интервью на Žinių radijаs.

"С одной стороны, можно сказать, это на пользу интернет-торговле, с другой стороны, – из-за роста числа клиентов мы сталкиваемся с вызовом обслуживания и качественного обслуживания этого потока", – заметил Люлис.

По его словам, компания готовилась к такому сценарию, открыла новые пункты выдачи товаров.

"Это нам поможет, поскольку во время первого этапа были проблемы с доставкой, курьерские службы не успевают с доставками. На дворе предрождественский период, и без того работы у курьеров прибавляется, мы постараемся гарантировать качество услуг и доставку товара в течение 1-2 дней в пункт выдачи", – обещал Люлис.

"Через курьеров доставка затянется, поэтому будем предлагать жителям приезжать в пункты доставки", – прибавил он.

Новое правительство продлило карантин до 31 января и ужесточило требования.

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