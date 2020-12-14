Что в Литве изменится со среды: важнейшие решения

Правительство Литвы в воскресенье приняло решение об ужесточении карантина с 16 декабря. Закроют большую часть магазинов, за исключением магазинов продовольственных товаров и аптек, ограничат перемещение людей без важной причины. Члены одной семьи, живущие вместе, смогут выходить на прогулку на открытом воздухе в пределах своего муниципалитета, не встречаясь с другими людьми.

В воскресенье вечером правительство распространило короткий вариант принятых решений по обузданию пандемии COVID-19.

Карантин продлен со 24.00 ч. 31 января 2021 года.

С 16 декабря ограничено передвижение по стране. Ограничен выезд лиц за пределы территории муниципалитета, в котором они живут, за исключением случаев, связанных со смертью близких родственников или работы, когда место работы находится в другом муниципалитете, или в связи с получением необходимой медицинской помощью.

Вводится запрет на выход из дома, если это не связано работой, покупками в магазине, поездкой на похороны, в лечебное учреждение. Членам одной семьи можно будет гулять на открытом пространстве.

В праздничный период, до 3 января, нельзя покидать территорию своего муниципалитета и встречаться с другими семьями.

Дошкольное и начальное образовательные процессы необходимо будет проводить дистанционно. Детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.

Более строгие ограничения применяются также к лицам и компаниям, предоставляющим услуги по проживанию - арендовать жилье можно только для самоизоляции.

Также не будут разрешаться занятия индивидуальной физической активностью, однако по-прежнему будут проводиться спортивные высокого спортивного уровня.

Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

Nauji ribojimai

Nauji ribojimai

Nauji ribojimai

Nauji ribojimai

Эффект после ужесточения карантина будет оценен через 3-4 недели сказал глава Минздрава Арунас Дулькис. "Видимо, через 3-4 недели мы сможем оценить ситуацию, посмотреть, чего мы достигли и тогда принимать решения", – сказал министр.

По его словам, эксперты не прогнозируют, что количество новых случаев сократится раньше, поскольку последствия рекордного числа заболевших появляются позже.

Дуькис сказал, что понимает, что этот карантин, который продлили до 31 января, будет нелегким, но призвал жителей к солидарности.

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