Шимоните просит оставаться дома, если хочется, чтобы 6-недельный карантин сократился

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что необходимо настроиться на то, что карантин продлится все 6 недель, и невысокие ожидания того, что ограничения могут быть сняты раньше. Министр здравоохранения Арунас Дулькис уверяет, что время не в нашу пользу.

"На самом деле нет никаких оснований ожидать особого улучшения статистики в ближайшие дни или недели", - заявила премьер-министр И. Шимоните после внеочередного заседания правительства.

Она пояснила, что новые ограничения установлены на 6 недель. Премьер-министр сказала, что Литва потеряла контроль над пандемией, когда количество случаев заболевания превысило 200 в день.

"Если бы мы смогли сконцентрироваться и добиться фундаментального прорыва, когда снова заработают другие меры управления, когда мы снова начнем бороться с пандемией, то правительство могло радоваться, что может отменить карантин", - сказала И. Шимоните.

Перед этим она поблагодарила литовцев, "которые соблюдают правила, защищают жизнь и здоровье других".

"Мы все можем сделать больше, поэтому договорились на заседании Правительства - по сути, мы должны избегать всех ненужных контактов и всех ненужных поездок, давайте останемся семьями, давайте встретим праздники семьями. Конечно, давайте позаботимся о тех, о ком нужно заботиться, о наших родственниках, которым нужна помощь", - сказала премьер-министр.

"Чем больше мы сосредотачиваемся, чем больше мы следуем этим правилам, тем скорее они могут быть приняты во внимание. Сегодня я не могу обещать, что ограничения могут быть отменены или смягчены в течение ближайшей или двух недель", - сказала И. Шимоните.

Дулькис: время не в нашу пользу

После заседания правительства министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что ни время, ни цифры не в нашу пользу.

"Время и цифры, показатели. Ни время, ни цифры не говорят в нашу пользу. (…) Мы действительно призываем всех к отвественности, терпимости", - сказал министр.

А. Дулькис заявил на пресс-конференции, что необходимо вернуться к управляемой ситуации.

Власти решили продлить карантин до 31 января. По словам А. Дулькиса, это неизбежно, потому что примерно через месяц станет ясно, как будет работать новое ужесточение.

"2-3 недель будет недостаточно для улучшения показателей. Потому что у нас все еще есть последствия, а вирус любит декабрь. Через 3-4 недели мы сможем оценить ситуацию, в которой находимся. Основной карантинный режим продлен до конца января. Нам всем будет сложно", - сказал политик.

Касюлявичюс: каждый десятый человек умирает после поступления в больницу

Профессор Витаутас Касюлявичюс красноречиво представил цифры на пресс-конференции, состоявшейся после заседания правительства.

"Ситуация очень сложная. 30 граждан Литвы умирают каждый день от инфекции, которая забирает много жизней. Надо представить, что каждый десятый больной коронавирусом, который попадает в больницу, умирает", - сказал В. Касюлявичюс на пресс-конференции.

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