Карантин в Литве продлится до 31 января: закрываются магазины, запрещается необязательное передвижение

Новое правительство на внеочередном заседании продлило карантин в Литве до 31 января. Cо среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают пищевые товары, ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.

Кроме магазинов пищевых товаров также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. В них на одного человека должна обеспечиваться площадь в 10 кв. метров. Также будут работать места выдачи товаров интернет-торговли.

С 15 декабря по 3 января ограничен выезд лиц за пределы территории муниципалитета, в котором они живут, за исключением случаев, связанных со смертью близких родственников или работы, когда место работы находится в другом муниципалитете, или в связи с получением необходимой медицинской помощью.

Запрещены близкие контакты с членами более чем одной семьи или домашнего хозяйства.

Также запрещено перемещаться в пределах или за пределы муниципалитета проживания без уважительных причин.

Вводится запрет на выход из дома, если это не связано работой, покупками в магазине, поездкой на похороны, в лечебное учреждение. Членам одной семьи можно будет гулять на открытом пространстве.

"Предлагаемый принцип: общение должно оставаться в рамках одной семьи, также необходимы важные изменения, связанные с передвижением в места, где возможны какие-то контакты или большие собрания людей. Здесь, в одном случае, мы предлагаем использовать опыт, который был весной, в пасхальный период, когда было ограничение передвижения между муниципалитетами", - сказала новый премьер-министр Шимоните, отметив, что семьям не следует покидать место жительства, если нет необходимости покупать продукты, лекарства или другие предметы первой необходимости, или попасть в их собственность, присутствовать на похоронах.

Члены правительства подчеркнули, что теперь следует отложить различные личные праздники или любые другие собрания.

"Мы не можем просто запретить похороны, потому что это печальная реальность жизни, и особенно в последнее время она приобрела дурную славу", - сказала Шимоните.

Дошкольное и начальное образовательные процессы необходимо будет проводить дистанционно. Детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.

"Сейчас ситуация с образовательными учреждениями немного проще, потому что дети, которые учатся в начальной школе, уходят на каникулы, и мы не будем обсуждать школы как минимум несколько недель", - сказала Шимоните.

Шимоните пояснила, что дошкольное образование можно продолжить, если оно обязательно.

Муниципальные администрации должны обеспечивать обучение в учреждениях для детей, родители которых не имеют возможности работать удаленно.

Карантин продлится до 31 января. Эти изменения вступят в силу в среду, 16 декабря.

"Хотя это кажется довольно долгим периодом, по мнению экспертов, желателен период от 5 до 7 недель, и, на мой взгляд, в таких неопределенных условиях лучше иметь максимальный срок сразу, так сказать", - сказала Шимоните и пояснила, что длительность будет пересмотрена в свете новых обстоятельств.

Более строгие ограничения применяются также к лицам и компаниям, предоставляющим услуги по размещению.

"Помещения, предназначенные для предоставления услуг по размещению на условиях аренды, субаренды могут использоваться только для самоизоляции лиц", - говорится в проекте постановления.

Закрываются и прочие услуги контактного характера, а гостиничные услуги предоставляются только для изоляции.

Также не будут разрешаться занятия индивидуальной физической активностью, однако по-прежнему будут проводиться спортивные высокого спортивного уровня.

По словам Шимоните, если ситуация улучшится раньше, то может быть рассмотрено смягчение карантинных условий.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что бизнес ждут средства помощи - как действующие, так и новые.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!