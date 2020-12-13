В этих городах - худшая коронавирусная ситуация: зафиксирован рекорд случаев

Заболеваемость коронавирусом в Паневежисе не снижается: по количеству заболеваний город находится на втором месте в Литве. По данным Департамента статистики, заболеваемость в Паневежисе на 100 тысяч населения составляет 1950,3. В Литве - 1178. По заболеваемости отстаем только от Алитуса: здесь на 100 тысяч жителей приходится 1992,2 случаев заболевания.

Заболеваемость в Паневежисе

На этой неделе в Паневежисе коронавирусом заразились 888 человек, выздоровел 361. В настоящее время болеет 2401 человек. Кроме того, на этой неделе в Паневежисе был зафиксирован рекордный прирост новых случаев. 9 декабря подтверждено 188 случаев заражения COVID-19.

На этой неделе COVID-19 унес жизни 3 жителей Паневежиса.

С начала пандемии коронавирусом заразились 3676 жителей Паневежиса, 1248 выздоровели.

18 жителей города умерли от COVID-19, еще 9 умерли по другим причинам.

Заболеваемость в Паневежском районе

Не уменьшается количество заболевших коронавирусом и в Паневежском районе. По данным Департамента статистики, в Паневежском районе показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составляет 1401,2. Паневежский район занимает 9 место в Литве по заболеваемости.

На этой неделе COVID-19 был подтвержден у 245 жителей Паневежского района. Кроме того, также 9 декабря в Паневежском районе было зарегистрировано рекордное количество заражений за сутки. Коронавирус подтвержден у 70 человек.

В настоящее время 661 житель Паневежского района болеет коронавирусом. На этой неделе зарегистрировано 4 случая смерти.

С начала пандемии коронавирусом заразились 1120 жителей Паневежского района, 444 выздоровели.

В результате COVID-19 умерли 12 жителей района, еще 3 смерти зарегистрированы по другим причинам.

Не нужно паниковать

Директор Паневежской республиканской больницы Арвидас Скорупскас говорит, что, хотя ситуация и не самая лучшая, он не драматизирует ее и считает, что число заболеваний зависит от поведения жителей Паневежиса.

"Не надо запугивать жителей Паневежиса, хотя ситуация и сложная. Почти 2 000 заболеваний на 100 000 населения. Поэтому мы должны обезопасить себя, сделать так, чтобы Рождество было праздником, а не абсолютным карантином", - пояснил директор больницы.

Больные медики

А. Скорупскас не скрывает, что ситуация в Паневежской больнице напряженная, но контролируемая.

"От 20 до 30 человек в сутки госпитализируют. Однако, как и во всех больницах страны, ситуация с врачами вызывает беспокойство. Значительное количество сотрудников больны, остальные находятся в самоизоляции. Напряжение огромное, но нам помогают. Мы очень довольны волонтерами и благодарим директора Паневежского коллегии Гедиминаса Саргунаса и декана Ингриду Купчюнайте. Благодаря им будущие врачи становятся волонтерами в больнице. Их помощь неоценима", - поблагодарил А. Скорупскас студентов-волонтеров.

Каждый несет ответственность

Директор Паневежской больницы не забыл напомнить жителям Паневежиса об их обязанностях в период карантина.

"Каждый из нас должен соблюдать правила, чтобы COVID-19 не распространялся. Мы все скреплены одной цепью, если мы не защищаем себя - мы не защищаем окружающих. Есть обыденные вещи, которым мы должны следовать - дезинфекция, мытье рук, этикет чихания и кашля. Только так мы справимся с пандемией и удачно проведем Рождество", - сказал А. Скорупскас и отметил, что необходимо верить в чудо Рождества.

Повышенная загруженность мобильного пункта

На этой неделе увеличилась загруженность мобильного пункта в Паневежисе. Тех, кто приедет сдавать тест на COVID-19, будут обслуживать 4 команды специалистов.

Дануте Станявичене, администратор и куратор Паневежского мобильного пункта, подтвердила, что в настоящее время на пункте работают 4 команды.

"Количество сотрудников меняется каждый день, поэтому я не могу назвать точные данные, но да, сейчас у нас 4 медицинские бригады. Пункт работает 12 часов, а одна смена длится 4 часа. Четвертая бригада приходит на работу дополнительно с 14 до 18 часов, поэтому в этот период одновременно работают две команды", - пояснила Д. Станявичене.

Развитые медицинские навыки

Повышенная нагрузка обусловлена ​​не только большим количеством сотрудников, но и квалификацией врачей.

"На эти цифры также сильно повлияли опытные медицинские работники, которые в начале работы мобильного пункта работали медленно. Мы обслуживали одну машину примерно за 10 минут, а теперь за 2 минуты", - сказала Д. Станявичене.

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