После пандемии цены могут вырасти на 10 процентов: это изменит все

Инфляция, которая в Литве в 2019 году достигла 2,2 процента, значительно снизилась после начала пандемии. Однако есть прогнозы, что в ближайшее время цены вырастут если не на 10, то как минимум на 5 процентов.

По словам Мартина Вольфа, автора Financial Times, многие считают, что инфляция останется ниже 2% - этого пытаются достичь и крупнейшие центральные банки мира.

"Однако возможно, что после сегодняшней финансовой и денежной щедрости инфляция в 2021 году вырастет, например, до 5 или даже 10 процентов, как это было в послевоенные годы. Это все изменит", - пишет он в своем комментарии.

Мощный коктейль

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис согласен, что через пару лет инфляция может достичь 5–10%.

"Беспрецедентный рост денежной массы; экспансионистская фискальная политика; более устойчивый экономический рост с уделением большего внимания окружающей среде и налогообложению загрязнения; протекционизм на смену глобализации; сокращение цепочек поставок; национализм и миграционные ограничения, ведущие к замедлению роста производительности - вот мощный коктейль Молотова, который может спровоцировать инфляцию.

Будет очень сложно отказаться как от увеличения денежной массы, так и от распределения нулевых процентных ставок и государственных денег (государственный долг резко вырос), если центральные банки внезапно повысили бы процентные ставки или прекратили кредитование правительств, - это грозило бы кризису государственного долга. Этот тандем между правительствами и центральными банками очень инфляционный, но инфляционный прорыв случится не через один год.

В частности, последствия Covid-19 должны быть полностью или почти полностью исключены, поскольку рост цен серьезно сдерживается отсутствием совокупного спроса и высоким уровнем безработицы. Однако в действительности многие экономисты, наблюдавшие крайне низкую инфляцию в течение четверти века, не осмеливаются прогнозировать, что сейчас будет иначе.

Я думаю, что будет иначе, через пару лет инфляция ускорится, может, и не до 10%, но 5% меня совсем не удивят, наоборот, я был бы удивлен, если бы инфляция показалась", - сказал он Delfi.

По словам Н. Мачюлиса, рост цен на товары вначале будет медленным, но на периферии начнут появляться "уши" более высокой инфляции - ускорится только рост некоторых товаров и услуг, особенно тех, которые будут облагаться налогом или нарушать международную торговлю.

"Например, сейчас мы наблюдаем значительный рост цен на широкий спектр финансовых активов в результате политики центрального банка. Они не дорожали бы, если бы не было излишков денег. Есть эйфория и образование пузырей. Из-за денежно-кредитной политики также дорожает недвижимость. Эта волна может распространиться на повседневные потребительские товары и услуги", - сказал он.

Swedbank прогнозирует, что инфляция в Литве составит 1,2 процента в 2020 году и достигнет 2,3 процента и 3 процента в 2021 и 2022 годах соответственно.

Это больше, чем говорится в официальных прогнозах Министерства финансов или Банка Литвы, согласно которым инфляция в 2021 году ожидается на уровне 1,8 и 1,2 процента.

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