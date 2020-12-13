Ученый назвал причину, по которой в больницы из-за COVID-19 попадает больше людей, чем раньше

Альгис Джюгис, физик Института энергетики, один из членов Совета экспертов в области здравоохранения, созванного президентом Литвы Гитанасом Науседой, заметил в социальной сети Facebook, что кривая новых случаев коронавируса совпадала с количеством госпитализированных. Однако с середины ноября эти цифры перестали совпадать.

По словам А. Джюгиса, это означает, что некоторые пациенты могут это скрывать и говорят только тогда, когда они не могут обойтись без медицинской помощи.

Процент госпитализированных пациентов растет быстрее, чем количество инфицированных

По данным на четверг, в больницах Литвы проходят лечение более 2,1 тысячи пациентов с COVID-19, из них 173 - в реанимации. В кислороде нуждаются 1212 пациентов, на ИВЛ - 101 человек.

Количество новых пациентов, поступивших в больницы за длительный период пандемии в Литве, напрямую совпало с другим показателем - обнаружением новых случаев. Однако в настоящее время ученый замечает, что расхождение между этими двумя показателями становится все более явным.

"Количество госпитализированных пациентов с COVID должно зависеть от общего числа инфекций. Поэтому, зная, сколько инфицированных, несложно предсказать, сколько коек для пациентов с коронавирусом будет занято, сколько потребуется аппаратов вентиляции легких или кислорода", - рассказал А. Джюгис в социальной сети.

И наоборот: если известно, сколько человек госпитализировано, можно подсчитать, сколько человек должно быть инфицировано. Ученый также представляет график, на котором красные точки указывают на количество пациентов с COVID-19, поступивших в больницы, а черные точки показывают, сколько пациентов следует госпитализировать в соответствии с количеством официально подтвержденных случаев.





Kiek užsikrėtusių "slapstosi"? 1) Guldomų į ligonines kovidinių ligonių ir kovidinių ligonių, kuriems reikia deguonies... Опубликовано Algis Džiugys Вторник, 8 декабря 2020 г.

"Мы видим, что если к середине ноября эти цифры более менее совпадали, то с середины ноября поступало больше больных (красные точки), чем должно быть, согласно официально зарегистрированному количеству инфицированных (черные точки)", - сказал А. Джюгис.

По словам ученого, можно предположить, что не менее 20-30 процентов зараженных "прячутся".

Это означает, что уведомляют власти о своем заболевании только в том случае, если больше не могут обходиться без медицинской помощи.

"Раньше действительно так было, но сейчас их доля значительно выросла. Или, из-за ограниченных возможностей тестирования, большая часть бессимптомных случаев не исследуется, хотя они хотели провериться. Так они попадают в эти 20-30 процентов, и если не изолируются, они становятся распространителями инфекции",- написал ученый.

- Это всего лишь гипотеза, которую еще предстоит проверить. Жду критики и комментариев, может, кто-то найдет способ это опровергнуть".

А. Джюгис также приводит несколько причин, по которым некоторые больные скрывают свое заболевание. По мнению ученого, такое поведение может быть вызвано опасением, что его или ее свобода передвижения и общения будет ограничена, что его или ее будут избегать другие люди.

Кроме того, человек может бояться потерять доход из-за ограниченных возможностей в плане работы, а также бояться обвинения в заражении других.

Сотрудничество с НЦОЗ не всегда возможно

По словам Дайвы Размувене, эпидемиолога Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), есть много людей с подтвержденным коронавирусом, которые не хотят раскрывать все свои контакты или не называют ни одного из них.

Такое поведение не только усложняет работу эпидемиологов, но и приводит к тому, что некоторые люди даже не знают, когда и где они заразились.

"Случаев становится все больше, и все больше людей не хотят разговаривать. Их ответ: "не хочу и все, я не буду предоставлять информацию". Есть те, кто не хочет, те, кто врет, варианты всякие. Мы спрашиваем, где вы были, куда ходили, но некоторые не помнят все места. Другие специально не упоминают определенные места, встречи, на которых нельзя быть. Другие просят вообще не вмешиваться в такие дела", - сказала Д. Размувене.

В настоящее время в Литве более 47 тысяч человек больны коронавирусом. От COVID-19 умерло более 700 человек.

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