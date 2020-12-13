Вот почему водители должны смотреть по сторонам: через мгновение - двойная авария

Новоиспеченных водителей, которые вот-вот сядут за руль, учат как можно чаще смотреть по сторонам и через боковые зеркала, и через плечо. Тем не менее, водители часто замечают "коллег", которые маневрируют на дороге даже не поворачивая головы, чтобы посмотреть, что происходит поблизости.

Ситуация, зафиксированная на видеорегистратор, показывает, как может закончиться пренебрежительное отношение к тому, чтобы посмотреть по сторонам, до совершения маневра.

На видео видно, как водитель автомобиля, который едет правее по полосе движения, приближаясь к идущему впереди грузовику, решает повернуть налево.

К сожалению, там уже едет Volkswagen. Тем не менее, водитель первой машины все же выполняет маневр, выталкивая водителя Volkswagen с полосы, по которой он ехал.

Правда, водитель в последний момент замечает, что пытается "наехать" на другого участника дорожного движения, поэтому внезапно останавливается и пытается вернуться в свою полосу движения. Однако этот маневр уже запоздалый.

Напуганный высокомерным маневром водитель Volkswagen тоже бросается влево, но слишком резко выполняет маневр и не справляется с управлением.

Он въезжает препятствие, отскакивает от него и останавливается посреди полосы движения. Кроме того, в машину врезается водитель, который ехал сзади и снимал всю ситуацию на видеорегистратор.

Удар был настолько сильным, что обе машины вылетели на середину дороги, а в Volkswagen сработали боковые подушки безопасности.

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