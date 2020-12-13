Ученые о том, как вакцины повлияют на нас: они эффективны как минимум несколько месяцев

Литва должна получить одну из доз вакцины до конца декабря. По словам президента Гитанаса Науседы, к лету может появиться возможность вакцинировать критическую массу общества и получить массовый иммунитет. "Это действительно хороший знак хотя бы на несколько месяцев, чтобы потушить пылающую эпидемию. И исследования, и наблюдение будут продолжаться", - сказал профессор Витаутас Усонис в передаче "День на Delfi".

Необычные свойства молекулы вакцины

Профессор Аурелия Жвирблене из Центра наук о жизни ВУ выделила несколько важных особенностей молекулы вакцины , которая может стать вызовом для Литвы.

"Во-первых, вакцина, которую мы получим первой, действительно необычного формата. На сегодняшний день такие вакцины не используются ни в медицине, ни в ветеринарии. Эта особенность действительно довольно необычна. Молекула РНК должна попасть в нашу клетку, вирус производит белок в клетке, и он вызывает иммунный ответ. Еще одна особенность заключается в том, что, поскольку молекула РНК относительно нестабильна, вакцину необходимо транспортировать при очень низкой температуре, -70 градусов. Это как раз проблема, когда дело доходит до использования этой вакцины", - сказала профессор в передаче "День на Delfi".

"Перед вакцинацией вакцина будет разморожена до комнатной температуры. Вакцину такой низкой температуры точно вводить не будут", - добавила собеседница.

Это безопасно?

Отвечая на вопрос о безопасности вакцины, профессор Витаутас Усонис заверил, что молекула вакцины довольно быстро разлагается и не имеет длительного эффекта.

"Данные показывают, что она безопасна. О новом классе РНК-вакцин ведется много дискуссий. Это упомянула профессор также из-за теоретической безопасности того, что происходит с молекулой РНК после того, как она попадает в организм вакцинированного человека, поэтому ответы кажутся ясными - она ​​довольно быстро разрушается и не имеет долгосрочного эффекта", - сказал профессор.

Профессор подчеркивает, что вакцина действительно безопасна и эффективна.

"Великобритания использует вакцину уже нескольких дней не в клинических испытаниях, когда отбираются добровольцы, а в реальной жизни, проблем с безопасностью нет. Было зарегистрировано два случая аллергических инфекций при вакцинации больших групп людей - может так случиться. Вы знаете, что аллергические заболевания очень распространены. Также очень распространены аллергические реакции. Но то, что мы знаем сегодня, не вызывает беспокойства. Вакцина безопасна, вакцина эффективна".

Хорошие знаки

На вопрос о том, как долго вакцина будет защищать организм, профессор заверил, что пока трудно сказать.

"Трудно сказать, потому что время, необходимое для защиты людей, участвовавших в клинических испытаний, исчисляется месяцами. Просто должно пройти больше времени - нужно наблюдать за добровольцами, участвовавшими в клинических испытаниях. Будет отслеживаться динамика их антител в крови и динамика заболеваний в вакцинированных группах.

Я хочу сказать, что в области вакцинологии это не новое явление, когда иммунитет, вызванный вакциной, более длительный, чем естественные болезни. Очень хорошим примером может быть инфекция вируса папилломы человека, когда инфицированные люди, которые уже выздоровели, снова заражаются", - сказал В. Усонис.

"Хорошая новость сегодня заключается в том, что, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, следуя из того, что мы уже знаем сегодня, вакцины эффективны, они эффективны в том смысле, что стимулируют синтез антител, это было доказано. Они также эффективны тем, что у вакцинированных значительно меньше шансов заболеть коронавирусной инфекцией. Это действительно хороший знак хотя бы на несколько месяцев, чтобы потушить пылающую эпидемию. И исследования, и наблюдение будут продолжаться", - говорит профессор.

Профессор Аурелия Жвирблене подчеркнула, что необходимы две дозы, но когда дело касается вакцинации, в этом нет ничего необычного.

"Эти две дозы являются стандартными, поскольку дополнительная доза обеспечивает иммунный ответ, период между дозами может составлять три или четыре недели, существенной разницы нет, но необходима повторная доза", - сказала профессор.

На просьбу оценить готовность Литвы к массовой вакцинации, профессор заверила, что отсутствует надлежащая коммуникация.

"Когда я оцениваю студенческую работу, у меня есть объективные критерии. На данный момент мне очень не хватает должной коммуникационной работы. В выпусках новостей мы видим, как Германия готовится, какие объекты вакцинации создаются, как управляются потоки, а что творится в Литве - мы мало знаем.

Должна быть очень интенсивная информационная кампания, нужно давать ответы на волнующих людей вопросы - о безопасности вакцин, как будет организован процесс вакцинации, как будут приглашаться люди и т. д. Эту работу надо делать очень интенсивно", - говорит профессор.

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