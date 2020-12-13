Профессор Станкунас: риск заразиться дома от близких в 10 раз выше, чем в другом окружении

Профессор факультета общественного здравоохранения Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас предупреждает всех, кто планирует отмечать праздники в кругу родных, но в присутствии не более чем 2 семей - риск заражения внутри семьи все еще остается в 10 раз выше, чем риск заразиться от других контактов.

Профессор поделился своими мыслями в социальной сети Facebook, сославшись на публикации ученых по всему миру и приведя конкретные примеры того, как быстро вирус распространяется в кругу близких.

Цитируем запись:

Правило одного дома: быть или не быть?

В настоящее время, пожалуй, наиболее обсуждаемым инструментом управления COVID-19 является предложение разрешить физические встречи / общение только между членами одного домохозяйства (то есть людьми, живущими в одном доме). Это не должно относиться к чрезвычайным ситуациям, когда люди, которые больны или не могут позаботиться о себе, нуждаются в уходе. Не буду долго описывать, как от этого больно, как это повлияет на наше общение. Думаю, все это понимают. Я тоже. Здесь я хотел бы кратко обосновать, почему эту меру следует рассматривать и даже поддерживать.

Данные НЦОЗ показывают, что в настоящее время наибольшее распространение вируса происходит именно в семьях. Публикации мировых ученых полностью подтверждают это. Будь то исследования из Китая или США, все они показывают, что домашние хозяйства являются основным очагами распространения инфекции. А эксперты говорят, что особого внимания требует распространение вируса в доме. Результаты одного метаанализа показывают, что риск заражения в домашних условиях в 10 раз выше, чем среди других контактов. У взрослых этот риск в 3 раза выше, чем у детей.

Подобное утверждение из-за более высокого риска заражения дома (в непосредственной близости) пожилых людей подтверждается данными других метаанализов. В целом можно сказать, что тесные контакты без использования масок и соблюдения безопасного расстояния становятся главной "магистралью" распространения вируса. Что необходимо сделано? Исследования, проведенные в Италии (которая, вероятно, больше всего пострадала во время "первого пика"), показывают, что чем серьезнее соблюдение карантина и меньше карантинная единица (то есть домашнее хозяйство или лица, которые вместе находятся на карантине), тем меньше количество вторичных заражений.

А недавний обзор эффективности мер по борьбе с COVID-19 в 226 странах показал, что запрет на небольшие собрания людей может снизить Rt до -0,4. Это наиболее эффективный инструмент, указанный в этом обзоре. Сейчас действует запрет-рекомендация на встречи не более 2 семей до 10 человек. Это могло бы (возможно) быть эффективным инструментом, но все же более строгие требования должны иметь больший эффект. По крайней мере, другое исследование показывает, что требование оставаться дома является более эффективной мерой, чем требование сократить количество встреч до 10 человек.

Приведу пример, чтобы проиллюстрировать последнее утверждение. Допустим, я заражен COVID-19. Я не чувствую симптомов, или они очень незначительны, и я не обращаю на них особого внимания. Отмечаем Сочельник и приглашаем родителей на этот ужин (5 + 2). На Рождество еду к свекрам (5 + 2), еще навещаю семью брата жены (5 + 5). На второй день Рождества я навещаю своего брата (5 + 5) и крестника и его семью (5 + 5). Итак, я, не нарушая правил, в течение 48 часов контактирую с 19 людьми, которые имеют контакт высокого риска и могут заразиться. Допустим, заразился хотя бы один член семьи от каждого из моих контактов. Инкубационный период вируса до появления симптомов составляет 5-7 дней, но человек может распространять вирус еще 1-2 дня до появления симптомов. А что будет через 5-7 дней после Рождества? Новый же год! Все мои зараженные родственники аккуратно соблюдают правила двух домохозяйств, не чувствуют симптомов, встречают Новый год с близкими и…

На этот раз позвольте мне не делать никаких выводов или обобщений. Желаю мира и здоровья вам и вашим близким. Останемся же дома.

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