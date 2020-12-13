В Литве подтверждено 2849 новых случаев коронавируса, умерли 24 человека

За минувшие сутки подтверждено 2849 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

За сутки выздоровели 115 человек.

С начала пандемии COVID-19 в стране заразились 93 тысячи 101 человек, 52 тысячи 994 человека все еще болеют, 38 тысяч 893 выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерли 815 человек, а 400 человек умерли от других причин.

За минувшие сутки на подозрение на коронавирус были протестированы 9024 пробы, общее количество образцов, исследованных с начала пандемии, составляет 1 миллион 414 тысяч 224 пробы.

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