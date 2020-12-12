Перед праздниками – предупреждение: полицейских на улицах в Литве станет больше

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис в передаче "День на Delfi" сказал, что пока нет большого числа сообщений о нарушении правил карантина. Однако, по его словам, рождественский период будет напряженный.

"Нам сообщают о несоблюдении самоизоляции, но таких случаев немного. А что касается вечеринок - таких случаев пока не было", – сказал Матонис.

"На прошлой неделе мы проверили больше 3000 человек. Начато 21 расследование. Как видите, таких людей немного, но мы не составляем протоколы по каждому поводу. Иногда людям достаточно сделать предупреждение. Мы стараемся найти золотую середину", - заметил он.

На вопрос, какие ограничения ждут на Рождество, он сказал, что будут ждать указаний властей.

"Понимаете, не полиция принимает решения – этим занимаются власти. Какие требования введут, такие полиция и обеспечит. Могу лишь сказать, что полиция готова", – сказал собеседник.

"Для полицейских праздники - время напряженной работы. Даже в обычные длинные выходные у полицейских бывает много работы. Вероятно, в этот раз потребуется больше сил, мы видим, что ситуация сложная. Мы готовимся к тому, что полицейских на улицах будет больше", – сказал Матонис.

По данным Департамента статистики, в Литве от коронавируса скончались 735 человек, по другим причинам умерли 365 больных.

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