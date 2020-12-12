Эксперт пояснил, как правильно ехать по кольцу, и какую ошибку допускают даже опытные водители

У многих водителей круговые перекрестки вызывают стресс. На таких перекрестках нередко ошибки допускают и опытные водители. Частая причина ДТП на таких перекрестках - небезопасная скорость, выбор не той полосы, рассеянность или излишнее напряжение.

Каждый круговой перекресток , поэтому важно следить за знаками. Чтобы не создавать на таких перекрестках аварийную ситуацию, надо знать основные правила и соблюдать их. Эксперт в сфере безопасного движения Каститис Повилайтис рассказал, что должны знать все водители.

Как вести себя при приближении к кольцу

Повилайтис сказал, что, подъезжая к такому перекрестку, надо выбрать безопасную скорость, перед въездом на перекресток снизить ее еще больше. Надо быть внимательными и обратить внимание на дорожные знаки, чтобы видеть - у кого право первенства.

"Важно быть внимательным по отношению к другим участникам движения. Аварийные ситуации нередко возникают еще до въезда на такой перекресток, особенно, когда водитель перестраивается в нужную полосу, а также если неожиданно затормозит едущий впереди водитель", – замечает эксперт.

По его словам, перед въездом на такой перекресток надо знать, где вы хотите выехать с него. Тогда с учетом знаков, надо выбрать подходящую полосу. Важно пропустить пешеходов на переходе.

Как выехать на перекресток

Повилайтис отмечает, что при въезде на такой перекресток поворот показывать не надо.

"Когда вы подъехали к перекрестку, следите за машинами, которые едут слева. А перед тем как нажать на газ, оцените видимость, дорожное покрытие, технические возможности и скорость автомобиля. Только когда вы убедитесь, что путь свободен и времени для выезда достаточно, выезжайте на перекрестке", – сказал эксперт.

Как ехать по кольцу

По словам Повилайтиса, на кольце важно оставаться в своей полосе: "Ее можно сменить только тогда, когда нет сплошной разметки. В противном случае этого делать нельзя. Сейчас большая часть таких перекрестков оформлена по типу турбокольца. Достоинство такого перекрестка в том, что заранее выбираешь нужную полосу и выезжаешь в выбранном месте, менять полосу там нельзя. Такие перекрестки более безопасны и их пропускная способность на 15% больше (если все водители соблюдают правила). Важно ехать на постоянной скорости и без надобности не останавливаться".

Еще важно помнить, что нельзя метаться на перекрестке, делать резкие маневры, важно соблюдать дистанцию, учитывать маневры других водителей.

Как съехать с конца

"Чтобы съехать с перекрестка, надо выбрать нужную полосу. При смене полосы на самом перекрестке и выезде с него надо показывать поворот. До конца маневра надо ехать по выбранной полосе", – сказал специалист.

При выезде надо проявлять максимум внимания и следить за знаками. Нередко они предупреждают о наличии пешеходного перехода.

Самые большие ошибки

По словам Повилайтиса, чаще всего водители не замечают знаков. Если перед перекрестком или на нем есть предупреждающие знаки, указывающие направление движения или способ, важно выполнять их указания.

Классическая ошибка - выбор неподходящей полосы при въезде на кольцо, а также при выезде с него. В результате – уже на кольце водители начинают менять полосу, вызывая аварийные ситуации.

"Водители легковушек при выезде на кольцо нередко выезжают перед городским транспортом, грузовиками, автобусами, не задумываясь, что этому транспорту нужно больше времени на торможение в случае аварийной ситуации. Часто бывает и так – неосторожное и опасное вождение, обгон, резкое и опасное маневрирование", – заметил Повилайтис.

Чтобы избежать несчастья на кольцевом перекрестке, важно соблюдать правила, поскольку в таком случае можно спокойно добраться до цели.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог.

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