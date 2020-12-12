Глава Минздрава Литвы: речь идет не о двух неделях, надо вооружиться терпением

После субботнего совещания правительства Литвы с премьер-министром Ингридой Шимоните новый министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что еще не знает, как изменится жизнь в Литве.

По его словам, сейчас ведутся совещания и переговоры, поскольку в группу экспертов входят не только врачи и ученые, но и представители бизнеса.

По словам Дулькиса, не стоит надеяться, что количество больных к новому году сократится.

"Мечтать, что количество больных сократится к Новому году, не стоит, не надо себя обманывать. Мы видим, что происходит, надо вооружиться терпением. Надо объединиться, речь идет не о нескольких неделях", - заметил министр.

"Для характеристики таких показателей, которые фиксируют в Литве, у экспертов нет даже научных исследований, которые могли бы помочь. Это означает, что ситуация очень серьезная", – обобщил министр.

"Сейчас всем нам надо объединиться, а не думать, что я делаю что хочу, а за меня кто-то все сделает и добьется цели", – заметил он. Однако Дулькис не сказал, какие меры планируют предпринимать.

"Основная цель - при управлении кризисом нельзя распространять противоречивую информацию. Нельзя ничего говорить, пока информация не согласована. Поэтому мы хотим предоставлять конечную информацию, а не такую, которая через 3 часа изменится", – сказал он.

Дулькис сказал, что договорились о достижении целей, которые упомянули в пятницу - отслеживание и изоляция контактов в течение 48 ч., сокращение положительных результатов до не более 5% от всех проверенных и сокращение количества новых случаев до 200 в день.

Он также сказал, что есть цель сделать так, чтобы 100 больных заразили не больше 100 человек.

Дулькис конкретно о методах борьбы не говорил, н заметил, что они будут связаны с ограничением мобильности и передвижения.

"Я думаю, что завтра мы сможем назвать эти меры. Сейчас ведется напряженная работа, анализ, дискуссия", – сказал министр.

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