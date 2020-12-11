"Мы едем на новые рабочие места, я намерена связаться с экспертами, с которыми мы проведем дискуссию о дополнительных мерах, которые помогут вернуть ситуацию под контроль", – сказала после присяги Шимоните.

На вопрос, какие меры возможны, она ответила, что "те, которые позволят сократить рост числа новых случаев", и помочь медучреждениям.

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"Нужны решения для стабилизации ситуации, чтобы были предпосылки для улучшения ситуации. Кроме того, есть вопрос мощностей Национального центра общественного здравоохранения – чтобы можно было отслеживать новые случаи и готовить планы вакцинации", – сказала она.

Шимоните признала, что новые меры регулирования карантина могут вступить в силу с понедельника.

"Не могу гарантировать, что в выходные дни не будет перемен, поскольку для этого и проводится встреча с экспертами – чтобы обсудить ситуацию", – прибавила она.

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