Фаина Куклянски о смерти профессора Вейсайте: праведники уходят в праздники

Скончавшаяся известный литовский театровед, литературовед и активистка защиты прав человека Ирена Вейсайте была человеком исключительной доброты и не держала зла, невзирая на множественные удары судьбы, заявила председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

"Для нас это большая потеря. Что поделать – люди уходят, и пусть покоятся с миром. Знаете, говорят, что святые люди уходят в праздники. Она ушла во время Хануки", – сказала в пятницу BNS Ф. Куклянски.

И. Вейсайте, по ее словам, была активным членом еврейской общины с самого ее основания, своей жизнью и деятельностью она учила доброте, прощению и понимаю.

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"Это был уникальный человек, который полжизни провел в еврейской семье, а часть жизни - в семье спасших ее не евреев, она получила разносторонний жизненный опыт: и смерть матери, и доброту спасавших, провела часть жизни в оккупированном Каунасе, а часть - в ссылке в Сибири со своими спасителями. При всех жизненных неурядицах, бедах, всех потерях, она оставалась очень доброжелательным человеком (...) Жизнь не превратила ее в злого человека", – сказала член общины.

По ее словам, своей жизнью И. Вейсайте продемонстрировала, что нет смысла создавать противоречия между одним и другим ужасом – жизнью евреев в гетто или ссылками.

"И те, и другие были бесправными. Она была среди одних, и среди других", – акцентировала Ф. Куклянски.

Она также сказал, что И. Вейсайте была настроена не воевать, а создавать. Они любила музыку, активно участвовала в мероприятиях общины, даже в преклонном возрасте оставалась активной и оптимистичной.

"Она никогда не была одна, не была одинока, никогда не жаловалась. Даже на то, что нужно было подниматься в квартиру по лестнице – она мне всегда говорила, что ступеньки ее спасают, потому что она не перестает ходить", – сказала руководитель общины.

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