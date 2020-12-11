Текст присяги члены правительства произносят, положив руку на Конституцию ЛР. После прочтения присяги премьер и министры ставят свою подпись на листе с текстом присяги.
Перед утверждением программы и Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис сказали, что главное сейчас - обеспечить контроль над пандемией.
Сам Дулькис представил в парламенте план из трех пунктов, который должно осуществить правительство в деле борьбы с вирусом.
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