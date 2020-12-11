Положение в Литве стало еще хуже: страна по уровню заболеваемости вышла на второе место в Европе

Назначенного министра Арунаса Дулькиса ждет серьезный вызов – обуздать вызванный коронавирусом кризис в Литве.

Страна по уровню заболеваемости вышла на второе место в Европе, ее опережает только Люксембург. Кроме того, коронавирус все чаще становится причиной смерти молодых людей.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве за последние 14 дней показатель заболеваемости COVID-19 составил 1187,9 случаев на 100 000 жителей, а уровень смертности 11,3 случаев на 100 000.

В Люксембурге фиксируют 1292,9 случая на 100 000 жителей, а показатель смертности – 15,6.

На третьем месте Хорватия - соответственно 1186,5 и 21,3 случай на 100 000 жителей.

В Словении эти показатели составляют соответственно 1001,9 и 25,6 случаев на 100 000 жителей.

Самый высокий показатель смертности фиксируется в Болгарии – 26,8, показатель уровня заболевания составляет 542 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Высокий уровень смертности фиксируют и в Венгрии - 23,1 уровень заболеваемости в этой стране составляет – 744,5 случая.

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