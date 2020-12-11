Крупнейший акционер BKT утверждает, что, если по просьбе белорусской оппозиции будут введены санкции в отношении "Беларуськалия", то это будет выгодно Германии, России, Канаде и другим странам, в которых есть производители удобрений. По его словам, это увеличит капитализацию предприятий этих государств на десятки миллиардов евро.

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"Но готова ли Литва заплатить за успех других стран? Заплатить сотнями миллионов евро ежегодных потерь и тысячами уволенных работников порта, железной дороги, многих связанных предприятий? Готова ли Литва взять на себя ответственность за потерю средств к существованию десятков тысяч белорусских шахтеров и членов их семей? А за сотни тысяч белорусских бюджетников, которые также живут за счет поступлений от экспорта белорусского калия?" – сказал И. Удовицкий BNS.

Он также отметил, что многие из тех, кто сегодня рассматривают возможности санкций в отношении "Беларуськалия", даже "не представляют себе цену того, о чем они рассуждают".

"Думаю, уверен, - после детального исследования масштабности и значимости этого бизнеса, важности его для Литвы, вопрос санкций перестанет быть актуальным", – считает И. Удовицкий.

По его словам, "Беларуськалий" экспортирует удобрения через Литву в течение 20 лет "в тяжелой конкурентной борьбе с другими портами и странами".

"Я противник санкций. Работая с Беларуськалием уже 28 лет, видел многие ситуации, ситуация с санкциями также не нова. Ранее Литва во всех случаях всегда занимала совершенно определенную позицию – санкции вредны. Так было, например, в 2011 году, когда именно Литва, Латвия и Словакия заблокировали подобные санкции" – пояснил предприниматель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала правительство Литвы рассмотреть санкции в отношении производителя удобрений "Беларуськалий", если это государственное белорусское предприятие и далее будет преследовать своих работников за протесты против режима Александра Лукашенко.

В интервью BNS С. Тихановская подтвердила, что предлагала представителям литовской власти пересмотреть условия транзита, если "Беларуськалий" будет продолжать репрессии против работников по политическим причинам.

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