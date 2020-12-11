Лидеры стран Евросоюза дали Еврокомиссии задание изучить возможность не допустить импорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Это следует из коммюнике Европейского совета, принятого на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 11 декабря.

"Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомного электростанции в Островце и просит Еврокомиссию изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электричества с ядерных объектов в третьих странах, которые не соответствуют признанному в ЕС уровню безопасности", - говорится в коммюнике саммита.

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Представлявший Литву на саммите президент Гитанас Науседа назвал эти выводы принципиальной политической установкой не допустить коммерческую электроэнергию с БелАЭС на общий рынок.

"Нам удалось добиться, чтобы фраза, предложение, тезис о том, что коммерческое электричество с небезопасных АЭС, находящихся в непосредственной близости от нас, не может попадать на рынок ЕС, и это уже региональное, важное и принципиальное решение об отказе покупать электроэнергию, которое нам удалось закрепить в документе действительно высокого уровня", - сказал Г. Науседа в распространенном президентским ведомством комментарии.

После того, как в ноябре БелАЭС подключили к электрической сети Беларуси, Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из этой страны. Вильнюс также договорился с Латвией и Эстонией о том, что они также не будут импортировать белорусское электричество. DW сообщала, как такой механизм может работать.

В Литве БелАЭС считают небезопасной, в первую очередь из-за ее местоположения возле границы между двумя странами и в 50 километрах от Вильнюса. Власти Беларуси утверждают, что АЭС в Островце соответствует стандартам безопасности. Впрочем, пока нет подтверждения, выполнил ли Минск все рекомендации Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG).

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