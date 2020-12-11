"Delfi Главное": корона на пике, ждать ли полного локдауна, пытки лукашенковской милиции расследуют в Литве, миграция белорусов - на что рассчитывать? Гости выпуска: вирусолог, правозащитник и глава Департамента миграции Литвы

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В новом выпуске "Delfi Главное" - 3 основные темы недели: коронавирус, расследование пыток и миграционные изменения. Обсуждаем со специальными гостями.

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