Утром он намерен участвовать в заседании Штаба по управлению ситуации с COVID-19, а после этого поделиться наблюдениями и существенными акцентами плана.

"Если новое правительство получит полномочия в пятницу утром, то премьер будет решать вопрос о встрече с экспертами и времени первого заседания правительства, будет решаться вопрос конкретных мер в связи со сложившейся ситуацией, новейшими данными и рекомендациями экспертов", – сказал BNS назначенный министр.

Статьи по теме:
В Литве диагностировано 3067 новых случаев коронавируса и 29 смертей  (10)
Президент Литвы: большинство жителей возможно привить от коронавируса до середины лета  (7)

Назначенный премьер Игрида Шимоните ранее заявляла, что после получения полномочий она созовет экспертный совет, чтобы услышать, какие меры требуются для незамедлительного контроля над распространением COVID-19.

Она подчеркнула, что при необходимости, сразу же будет проведено заседание нового правительства по этому вопросу.

"Наша цель к Рождеству - сохранить как можно больше жизней", – сказала И. Шимоните.

Восемнадцатое правительство получит полномочия в пятницу, если Сейм одобрит представленную им программу.

На этой неделе среднее суточное количество новых зараженных превышает 3 тыс., ежедневно умирают 20-30 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!