Министр здравоохранения представит планы по управлению ситуации с COVID-19

В пятницу назначенный министр здравоохранения Артурас Дулькис планирует представить общественности свои планы по управлению ситуации с COVID-19.

Утром он намерен участвовать в заседании Штаба по управлению ситуации с COVID-19, а после этого поделиться наблюдениями и существенными акцентами плана.

"Если новое правительство получит полномочия в пятницу утром, то премьер будет решать вопрос о встрече с экспертами и времени первого заседания правительства, будет решаться вопрос конкретных мер в связи со сложившейся ситуацией, новейшими данными и рекомендациями экспертов", – сказал BNS назначенный министр.

Назначенный премьер Игрида Шимоните ранее заявляла, что после получения полномочий она созовет экспертный совет, чтобы услышать, какие меры требуются для незамедлительного контроля над распространением COVID-19.

Она подчеркнула, что при необходимости, сразу же будет проведено заседание нового правительства по этому вопросу.

"Наша цель к Рождеству - сохранить как можно больше жизней", – сказала И. Шимоните.

Восемнадцатое правительство получит полномочия в пятницу, если Сейм одобрит представленную им программу.

На этой неделе среднее суточное количество новых зараженных превышает 3 тыс., ежедневно умирают 20-30 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!