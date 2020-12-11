Президент Литвы: большинство жителей возможно привить от коронавируса до середины лета

Большинство населения Литвы возможно привить от коронавируса до середины лета, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Точно не будет так, что уже за первые недели мы все привьемся. В лучшем случае, этот уровень вакцинации 60-70%, который позволяет говорить о коллективном иммунитете, у нас будет примерно летом, то есть в июне-июле", - сказал глава государства после заседания Европейского совета.

По словам Г. Науседы, это значит, что до тех пор европейские страны должны будут применять различные ограничения.

Президент сказал, что европейские лидеры были едины во мнениии, что "логистическая цепь распределения вакцин по странам должна быть устроена так, чтобы никто не оказался последним у стола".

Вакцины от коронавируса сейчас проверяет Европейское агентство по лекарственным средствам.

Немного ранее оно сообщало, что до 29 декабря проведет специальную встречу и решит, выдать ли условное разрешение на торговлю вакциной, которую создали компании BioNTech и Pfizer.

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