План на праздники от НЦОЗ: празднование только с теми, с кем постоянно общаетесь

Время только для самых близких, для тех, с кем вы постоянно общаетесь, вместо встреч с близкими и друзьями, которых вы давно не видели – такой план на праздники в этом году должен быть у всех жителей Литвы.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) отмечают, что для того, чтобы ситуация после праздников не усугубилась, на праздники надо общаться как можно меньше и общаться только с теми, кто входит в так называемый "социальный пузырь".

Иными словами, специалисты рекомендуют общаться только с членами своей семьи, с которыми вы живете в одной квартире, а с другими "встречаться" удаленно.

Специалисты НЦОЗ отмечают, что период больших праздников опасен тем, что встречи в холодное время года происходят в помещениях, а во время праздников люди расслабляются, сидят за столом, не надевают маски.

По словам представителя Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, золотое правило празднования зимних праздников в 2020 году – оставаться дома в тесном кругу, и таким образом подарить друг другу самое дорогое – жизнь.

"Если не будет усилий со стороны общества, со стороны всех людей, мы остаемся перед лицом этой опасности совершенно одни, без генерала. Можно ли надеяться на такую историю, какая была весной? Вряд ли. Без усилий со стороны людей это невозможно. Поэтому призываю каждого из нас сделать все, чтобы не надо было делать выбор между жизнью и смертью. Это зависит от поведения каждого из нас в этот критический для страны период", – сказала Лингене.

Между тем, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) также рекомендует в праздники отказаться от ненужных поездок, создать небольшой "социальный пузырь", в который будет входить минимум людей, но даже во время общения в этом узком кругу важно не забывать о гигиене и меньше времени проводить в одном помещении.

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