В Вильнюсе загорелся промышленный объект, эвакуированы работники

ru.DELFI.lt

11 декабря утром в Вильнюсе начался пожар в производственном помещении на проспекте Саванорю. Из помещения были эвакуированы люди. По предварительным данным, пожар начался в помещении Vilniaus baldai.

Сообщение о пожаре поступило в 7.26 ч. Сообщалось, что загорелся промышленный объект по адресу проспект Саванорю, 178, в Вильнюсе. На место происшествия выехали пожарные. Были эвакуированы люди. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли шесть автоцистерн и автолестница. "Возгорание зафиксировано в вентиляционной шахте. Тушат и снаружи и изнутри", – сказала Delfi представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!