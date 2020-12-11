Сообщение о пожаре поступило в 7.26 ч. Сообщалось, что загорелся промышленный объект по адресу проспект Саванорю, 178, в Вильнюсе.
На место происшествия выехали пожарные.
Были эвакуированы люди. Никто не пострадал.
На место происшествия прибыли шесть автоцистерн и автолестница.
"Возгорание зафиксировано в вентиляционной шахте. Тушат и снаружи и изнутри", – сказала Delfi представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.
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