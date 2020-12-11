Правящие публично о плане не сообщают, но ужесточения готовят

После того как президент Литвы Гитанас Науседа призвал жителей соблюдать все жесткие требования карантина, несмотря на то, что уходящее правительство их не утвердило, член Комитета по вопросам здравоохранения нового парламента Линас Слушнис сказал, что более жесткие меры будут приняты и они вступят в силу совсем скоро.

Такие меры поддерживает и профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас, который считает, что ограничение общения сократит количество больных. Об этом Слушнис и Станкунас рассказали в интервью на Žinių radijаs.

"Нельзя сказать, что ситуация неконтролируемая, но этого контроля осталось немного, так можно сказать. (...) Мы точно даже не знаем, какая у нас эпидемиологическая ситуация", – констатировал Станкунас.

Слушнис заверил, что у правящих есть план по обузданию пандемии, но они не предают его огласке, чтобы жители не спешили собираться вместе, переезжать из города в город, встречаться. Он заверил, что будут предприняты жесткие меры.

"Будут предприняты самые жесткие меры. Вирус поддается контролю, это могут сделать люди – это факт. Поскольку все зависит от самодисциплины, не у всех пропадает желание ездить по магазинам, мигрировать, значит, нужны жесткие меры. Будут на практике запрещены перемещения между городами. Многое будет запрещено", – признал он.

Он сказал, что ситуация в больницах настолько плоха, что придется "сортировать" пациентов на тех, кто может обойтись без помощи, а кто нет.

"Чтобы этого избежать, придется ввести самые жесткие меры", – сказал депутат, заметив, что эти запреты примут в кратчайшие сроки, раньше, чем через неделю.

"Мы не хотим точно указывать время, чтобы не было как при временной власти - говорят заранее, и начинается суматоха, люди бегут по магазинам, больше ездят", – продолжил Слушнис.

Станкунас и Слушнис высказываются за жесткий карантин, без которого, по их мнению, в данной ситуации не обойтись.

"Если мы точно закроемся и все сделаем правильно, то между Рождеством и Новым годом уже будем видеть спад новых случаев, все зависит от людей, их поведения", – сказал Станкунас.

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