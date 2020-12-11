В среду в Каунасе брошенный девушкой парень из пневматического оружия обстрелял ее BMW

9 декабря, в 20.40 ч., в Каунасе произошел инцидент, который привлек внимание окружающих. Подозревают, что было применено пневматическое оружие, один водитель легковушки преследовал другого и врезался в его автомобиль. Находившиеся в автомобиле люди не пострадали. Полиция нашла и задержала виновников ДТП, начато расследование.

Полиция сообщает, что инцидент произошел на ул. Юратес. BMW 320, которым управляла женщина (1997 г.р.) и в котором с ней ехал мужчина (1996 г.р.), выезжая из двора подъехал к автомобилю Audi A4. Водитель Audi стал стрелять по BMW 320 из пневматического оружия.

Водитель Audi преследовал BMW 320 и стрелял по нему. На перекрестке у светофора Audi A4 врезался в BMW 320. Во время ДТП люди не пострадали. Подозреваемых (1998 и 1992 г.р.) нашла и задержала полиция.

Foto: Kauno aps. VPK

Полиция выяснила, что в инциденте участвовали знакомые люди. По данным ELTА, пострадавшие сказали, что водителю BMW мстил бывший парень за то, что она ушла от него.

Оба подозреваемых известны полиции.

Во время обыска в карманах подозреваемых обнаружили небольшое количество наркотиков. В месте проживания подозреваемого также, как подозревают, обнаружены наркотики и несколько десятков мобильных телефонов, происхождение которых не выяснено.

Начато расследование. Полиция просит возможных свидетелей инцидента писать по эл. почте migle.vytaite@policija.lt.

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