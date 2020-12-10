Парламент Литвы принял резолюцию о преемственности внешнеполитического курса

Сейм Литвы в четверг принял резолюцию о преемственности внешней политики.

В документе подчеркивается, что внешняя политика Литвы опирается на общие ценности, демократию, уважение к правам человека, сильную политику защиты свободы и демократии от автократий.

Сейм Литвы высказался за укрепление и дальнейшее развитие европейского проекта.

"Стратегический геополитический интерес Литвы - укреплять Евросоюз (ЕС) и оставаться в ядре создающих ЕС государств, активно создавать коалиции, соответствующие интересам Литвы", - говорится в резолюции.

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Парламентарии подчеркнули, что они - за развитие ЕС, и выразили надежду, что во время председательства Польши и Литвы в Совете ЕС в 2025 и 2027 годах ассоциированным странам-членам программы ЕС "Восточное партнерство" - Молдавии, Грузии, Украине, - будет предоставлен статус кандидатов в члены ЕС и начнутся переговоры о членстве.

Сейм также выразил мнение, что в Беларуси следует как можно скорее провести свободные и демократические выборы, а ЕС должен предоставить необходимую политическую и финансовую помощь демократическим и экономическим реформам в Беларуси. В резолюции говорится, что после таких выборов, если белорусы пожелают, должны быть созданы возможности снять преграды для свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала с ЕС.

В резолюции подчеркивается и стратегическое партнерство с США, НАТО, важность программы "Восточного партнерства", гарантируется поддержка территориальной целостности Украины, Грузии, Молдавии.

"(...) в целях устранения исходящих от политики Российской Федерации (РФ) угроз, ЕС необходима систематически пересматриваемая, согласованная политика на долгосрочную перспективу, которая позволяла бы не только давать должный ответ на недружественные действия РФ, но и стремиться к демократическим переменам в этом государстве", - говорится в резолюции.

В документе также обращается внимание, что рост политической, экономической и военной мощи Китая нередко становится вызовом для единства ЕС, важнейших интересов сообщества.

"Сейм обязуется поддерживать развитие социально-экономического, торгового, культурного сотрудничества с Тайванем, Гонконгом", - декларирует сейм.

В документе парламент Литвы еще раз отмечает стремление к достижению исторической справедливости - "строгой оценке преступлений тоталитарных режимов перед народами мира и совершивших их государств на уровне ЕС".

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