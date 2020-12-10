Литва выделила 100 тысяч евро гуманитарной помощи Украине

Литва выделила 100 тыс. евро гуманитарной помощи Украине.

МИД в четверг информировал, что средства будут переведены Комитету Международного Красного Креста.

В обнародованном в конце октября отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН говорится, что в гуманитарной помощи нуждается 3,4 млн жителей Украины.

Как отмечает МИД, пандемия коронавируса стала еще одним вызовом в этой стране: по данным на 8 декабря, в Украине подтверждено 833 тыс. активных случаев коронавируса, умерли уже 14 тыс. человек. Суточный прирост заболеваемости в стране составляет порядка 11 тысяч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!