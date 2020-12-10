Профессор рассказал о самой молодой жертве коронавируса в Литве

Коронавирус унес жизнь 27-летнего мужчины. Человек скончался в Каунасской клинике ЛУМН. Это самая молодая жертва коронавируса в Литве. О смерти этого человека сообщили в четверг утром.

В четверг после обеда профессор клиники Видас Пильвинис рассказал об этом пациенте: "Мне сегодня нелегко говорить. Вчера в наше больнице скончался 27-летний молодой человек, болевший коронавирусом. Он скончался после продолжительного лечения".

По словам профессора, пациент заболел 1 ноября. Это было молодой спортивный мужчина, у которого не было никаких сопутствующих заболеваний.

"Болезнь проявилась в виде типичных симптомов гриппа. Пациент молодой, никаких патологий у него не было, он занимался спортом, у него было хобби. Такой человек, как мы. Температура, слабость, он сразу же обратился к врачам. Сначала тест-PGR наличие болезни не показал", – сказал профессор, заметив, что симптому болезни становились все более ярко выраженными.

У него наблюдалась дыхательная недостаточность, поэтому врачи подозревали COVID-19, тем более, что этом вирусом уже болели его близкие.

"За ним выехал в Мариямполе наш реанимобиль. Пациента подключили к аппарату ИВЛ уже во время транспортировки. Когда его доставили, мы видели, что все предпринятые меры лечения неэффективны, мы предприняли другие меры", – сказал Пильвинис.

Однако состояние пациента не улучшалось, а становилось все хуже, начались осложнения.

"Пациента лечили и наблюдали на протяжении всего времени. Но спасти его жизнь не удалось", – сказал профессор.

Пильвинис прибавил, что это очень коварная болезнь, сначала симптомы могут напоминать симптомы гриппа. Так было и в данном случае.

"Болезнь может быть опасна независимо от возраста пациента. Она опасна и для молодых людей и для людей среднего возраста", – сказала профессор.

Пильвинис обратился к жителям:

"Я очень хочу обратиться к вам, люди, которые сейчас находятся на работе, на улице, в магазине. Хочу обратиться к вам с риторическим вопросом – кто сегодня наш враг? Болезнь?

Мне кажется, наш сегодняшний враг кроется в человеке. Вирус - природное явление. Но что мы сегодня делаем сами? Не победил ли наш эгоизм, желания, меркантильные потребности, не случилось ли так, что мне что-то потребовалось, и я иду? Нужно больше, нужно сейчас.

Грядут праздники, люди захотят увидеться, протянуть друг другу руки, обнять друг друга. Но мы в ответе за себя, за тех, кто рядом, за отца, маму, сына, дочь. За соседа. А что мы делаем? Появляются люди отрицающие, нелюбящие.

Я не знаю, надо ли так жить. Я думаю, что враг кроется в нашем поведении. Мы, врачи, можем вам помочь, но не можем постоянно быть рядом, когда вы ведете свою жизнь. Прошу всех подумать, остановиться, понять, что ситуация сейчас очень напряженная".

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