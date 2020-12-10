За три квартала этого года прибыль банков Литвы сократилась на 21,6%

За три квартала этого года действующие в Литве банки и отделения иностранных банков заработали 213,1 млн евро прибыли – на 21,6% меньше, чем за тот же период прошлого года (271,9 млн евро).

Прибыльно в этом году работали 10 банков или отделений иностранных банков, убыточно – 6. В большой степени сокращение прибыли банков связано с расходами по сокращению стоимости кредитов, сообщил Банк Литвы (Центробанк).

Основным источником доходов банков по-прежнему остаются доходы от чистых процентов – за девять месяцев они составили 399,4 млн евро и были на 10,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Чистые доходы от услуг и комиссионные сборы в этом году снизились на 4,1% до 169,5 млн евро. Между тем, административные доходы банков выросли на 8,6% до 268,6 млн евро.

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Совокупные активы банков в конце сентября составили 35,252 млрд евро – на 6,4% больше, чем в конце июня и на 22,9% больше, чем в сентябре 2019 года. Основную долю активов составляет портфель кредитов (включая лизинг), которые выросли за квартал на 0,3%, а за год – снизились на 2,2% и в конце сентябре составили 19,915 млрд евро.

По сообщению Центробанка, за квартал выросла лишь доля кредитов населению – она увеличилась на 1,8% до 10,746 млрд евро, а лишь жилищные кредиты выросли на 2,4% до 8,653 млрд евро (за год рост составил соответственно 7,9% и 8,1%).

Сумма вкладов в банках в конце сентября составила 28,692 млрд евро – на 5,6% больше, чем в конце июня и была на 23,7% больше, чем год назад.

В конце сентября все банки соответствовали установленным требованиям достаточности капитала.

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