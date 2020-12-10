ВРИО главы Минздрава Литвы от бессилья опускает руки: кажется мы хотим уничтожить себя

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига, сравнивая поведение жителей во время первого и второго карантина, сказал, что в последнее время кажется, будто люди "идут по пути самоуничтожения". По его словам, если люди не будут вести себя сознательно, полицейского контроля для обуздания ситуации не хватит.

Он также сказал, что определенный контроль за соблюдением правил осуществляют и сейчас.

"Нет такого, что апеллируют только к совести людей. Мы каждый понедельник получаем полицейскую сводку – проводят проверки и в местах торговли, и на территориях муниципалитетов. Эти силы мы в действии видели на Пасху, тогда на въезде у городов было много полицейских", – сказал Верига.

Он обратил внимание на то, что стрелки патрулируют у вильнюсской елки, то же самое планируют организовать и в Каунасе. Однако министр считает, что в праздники жесткий контроль - не самый лучший выход, люди и сами должны проявить ответственность.

"На Рождество везде расставить людей в униформе – не знаю, мне это неприятно. Мне кажется, что весной мы были едины, проводили разные волонтерские инициативы, возили пожилым людям еду и лекарства – что с нами стало осенью? Не знаю", – удивлялся Верига.

Он подчеркнул, что никакими полицейскими не напугаешь людей, которые ведут себя безответственно и не соблюдают правила карантина.

"Кажется, что люди хотят себя уничтожить", – подытожил министр.

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