Министр энергетики: Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж со стороны России

Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж со стороны России и третьих стран, а также гибридные атаки, утверждает назначенный министром энергетики Дайнюс Крейвис. Он обещает ускорить синхронизацию линий электропередачи с континентальной Европой и защитить Литву от угроз Белорусской АЭС.

"Балтийским странам необходимо объединиться перед вызовами, связанными с десинхронизацией от кольца БРЭЛЛ и торговли электроэнергией с третьими странами. У нас по-прежнему есть вопросы, требующие соглашения. Балтийские страны остаются уязвимыми перед лицом гибридных атак, системных отключений и шантажа, связанного с ходом десинхронизации и импортом электроэнергии", – сказал Д. Крейвис на Энергетическом форуме Балтийских стран, организованным деловым изданием Verslo zinios.

Он также сказал, что несинхронная работа Балтийских стран с Европейскими сетями является последним препятствием, оставшимся на пути полной энергетической независимости региона, поэтому проект будет ускорен. По словам назначенного министра, все же риск синхронизации создает начавшая работу Белорусская АЭС в Островце.

"Мы боремся еще на одном фронте – в битве против геополитического проекта России, атомной станции, которая недавно начала действовать в Беларуси. Это угроза не только нашей энергетической безопасности, но и нашим жителям, окружающей среде. (...) Наше правительство предпримет все необходимые меры для защиты людей и природы, и чтобы литовские потребители не платили за дальнейшее развитие АЭС в Островце", – сказал Д. Крейвис.

В проекте программы нового правительства в качестве одной из целей названа абсолютная блокада БелАЭС и стремление к ней в масштабе ЕС, правительство будет придерживаться положения о том, что станция не может работать, поскольку является небезопасной, а Литва не будет закупать электроэнергию у Беларуси.

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