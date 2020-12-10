Глава Клайпедского порта: санкции должны применяться в отношении лиц, а не предприятий

После того, как лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала правительство Литвы рассмотреть санкции в отношении производителя удобрений "Беларуськалия", глава Клайпедского порта, который грузит эти удобрения, заявил, что санкции возымеют негативное влияние на порт. Поэтому, по словам Альгиса Латакаса, санкции следует вводить в отношении лиц, а не бизнеса.

"В экономическом смысле это окажет очень негативное воздействие на порт, поскольку эта часть грузов очень велика, а грузы "Бералуськалия" следуют через Клайпедский порт в больших объемах, поэтому в экономическом смысле на самом деле это будет очень большой убыток", – сказал BNS А. Латакас.

"Санкции, если они применяются, то должны применяться в отношении лиц, а не сектора бизнеса, компании. Санкции должны быть целенаправленные, а не использоваться в конкурентной борьбе", – добавил он.

А. Латакас утверждает, что ежегодно в Клайпедском порту переваливается около 12 млн тонн белорусских удобрений, из которых большую часть составляют грузы "Беларуськалия".

Глава порта утверждает, что после потери части грузов вернуть их будет очень сложно.

Белорусские грузы в 2019 году составили 30,5% совокупных погрузок порта (14,1 млн тонн из 46,3 млн тонн).

"Беларуськалий" владеет 30% акций терминала Biriu kroviniu terminalas, через эту компанию, контролируемую литовским предпринимателем Игорем Удовицким, белорусские удобрения экспортируются по всему миру.

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