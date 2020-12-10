Будущая глава Минэкономики Литвы обещает рассмотреть санкции в отношении "Беларуськалия"

Будущий министр экономики Литвы, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте заявила, что новое правительство должно рассмотреть просьбу белорусской оппозиции о введении санкций в отношении государственного предприятия "Беларуськалий", по причине репрессий в отношении работников, которые поддерживают оппозицию.

Политик утверждает, что возможные краткосрочные политические убытки не должны перевешивать вопросы прав человека, а давление может способствовать краху режима Александра Лукашенко.

"Я думаю, что следует рассмотреть. Сначала, когда были сфальсифицированы выборы в Беларуси и начались репрессии, я сказала, что, невзирая на краткосрочные собственные экономические интересы, следует помочь тем людям, и экономические санкции могут стать оружием, которое действует", – заявила в четверг BNS А. Армонайте.

"Я считаю, что этот вопрос стоит рассмотреть. Я не могу комментировать конкретную модель, следует все оценить", – сказала она.

"Есть вопросы прав человека, которые являются ценностными и важными, есть и экономические интересы, которые являются краткосрочными. Да, это может иметь негативные последствия для экономики Литвы, но это может оказать негативное влияние и на белорусский режим", – добавила она.

Между тем, назначенный министром иностранных дел лидер Союза Отечества Литвы-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что у Литвы нет возможности вводить односторонние экономические санкции. По его словам, это может сделать только Евросоюз.

"В данный момент в ЕС уже идет дискуссия о третьем пакете санкций, в котором ожидаются возможные санкции в отношении предпринимателей и компаний, финансирующих режим", – комментировал BNS политик.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала правительство Литвы рассмотреть санкции в отношении производителя удобрений "Беларуськалий", если это государственное белорусское предприятие и далее будет преследовать своих работников за протесты против режима Александра Лукашенко.

"Беларуськалий" пользуется литовскими железными дорогами и Клайпедским морским портом для экспорта собственной продукции. Норвежская компания Yara недавно предупредила, что может ограничить закупки удобрений у "Беларуськалия" по причинам репрессий.

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