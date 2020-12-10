Сообщение об этой смерти будет включено в пятничную статистику. По данным портала LRT.lt, скончавшемуся пациенту было 26 лет.
Представитель НЦОЗ Юстина Петравичене не могла точно сказать, в какое время скончался этот пациент, но вероятно, смерть наступила ночью или рано утром.
Пациент болел коронавирусом больше месяца. Заразился он от домочадцев.
8 ноября он был госпитализирован в Мариямпольскую больницу. Позже начались осложнения, поэтому пациента перевезли в Каунасскую клинику.
По данным Петравичене, другие члены семьи покойного также лечились в больнице, у всех коронавирус протекал в тяжелой форме. До сих пор самая молодая жертва коронавируса в Литве была из группы 30–39 лет. Всего в Литве скончались два человека из этой группы.
Большая часть скончавшихся от коронавируса - люди из группы 80–89 лет.
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