Президентская служба: первая вакцина от коронавируса в Литве появится в конце декабря

Старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите сказала, что первая вакцина от коронавируса в Литве появится в конце декабря. По ее словам, президент Гитанас Науседа выразил надежду на то, что новое правительство сумеет решить вопросы логистики.

"Цифры по всей Европе не улучшаются, они вызывают беспокойство. Мы ждем вакцину. В идеале во второй половине декабря Европейское медицинское агентство признает вакцину Pfizer, BioNTech пригодной к использованию. А в январе решится вопрос вакцины Moderna. Есть две вакцины, которые можно начать применять в ближайшее время. Надо, чтобы все страны подготовили логистику, транспортировку, хранение и организовали вакцинацию", – сказала LRT Скайсгирите.

Первые вакцины, по ее словам, придут в Литву в конце декабря.

"Речь идет о второй половине декабря, когда использование одобрит агентство. К Новому году мы должны подготовить процесс применения", – сказала советник.

По ее словам, Науседа надеется, что вакцинация в Литве не будет задерживаться, поскольку каждый день - это человеческие жизни.

"У нашего Минздрава есть планы, но для президента, конечно, важно осуществление планов. Президент надеется, что до последних дней уходящее правительство будет работать над осуществлением планов и передаст эту работу новому правительству. Вакцинация должна начаться без промедлений. Как только ведомства ЕС одобрят вакцину, в Литве должна начаться вакцинация. Поскольку каждый день промедления - это жизни людей", – сказала она.

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