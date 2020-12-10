НЦОЗ объясняет, как считают дни изоляции живущим вместе с детьми родителям

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) объяснил, как считают дни изоляции живущим вместе детям и их родителям, если дети заболели коронавирусом и нуждаются в уходе, или заболели родители, у которых есть малолетние дети, которые не могут жить отдельно от родителей.

Если заболевший ребенок нуждается в присмотре, эти функции выполняет один из родителей. Это значит, что один из родителей живет в помещении с больным и постоянно с ним контактирует.

По этой причине 14 дней изоляции для такого родителя считают с того дня, как ребенок перестает быть заразным. Последним контактом считается 10-й день болезни. который теоретически считается последним днем заразного периода.

Это значит, что срок изоляции родителя, присматривавшего за больным, завершится через 13 дней после 10-го дня болезни ребенка, так получается 14-дневная изоляция.

Например, если симптомы у ребенка появились 1 декабря или тест ребенку без симптомов сделали 1 декабря, то последний день периода, когда ребенок считается заразным, будет 10 декабря. В таком случае, присматривавший за больным родитель должен изолироваться с 10 по 23 декабря включительно.

Также срок изоляции считают, если дети живут с больными родителями, поскольку отдельно они не могут жить.

НЦОЗ напоминает, что больной должен изолироваться в отдельном помещении с отдельной уборной. В общие помещения он не может выходить (в коридор, на кухню и т.д.).

Еду и другие необходимые вещи члены семьи должны оставлять у него под дверью. Здоровые люди не могут жить с больным. Исключение касается только детей и инвалидов.

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