ВРИО главы Минздрава Литвы о кризисе: локальные карантины были ошибкой

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что была допущена ошибка, когда на отдельных территориях для обуздания вируса стали вводить локальные карантины.

"В чем была ошибка, но ее допустили не только мы в Литве, так это идея, что достаточно локального карантина – помните, муниципалитеты разного цвета. Европа тоже пыталась пользоваться такой моделью. Сейчас практически вся Европа красного цвета, как и наши муниципалитеты", – сказал в интервью на LRT Верига.

Однако он подчеркнул, что сложную ситуацию в стране обусловил тот факт, что жители не выполняли требования и рекомендации.

"Один глава, отвечающий за операции, не может справиться со всей ситуацией. Но мы можем констатировать, что вторую волну Литва выдерживает тяжело и это не вопрос только брака в работе главы операций или правительства", – сказал он.

Министр подчеркнул, что ситуацию всегда легче оценивать, когда смотришь назад и думаешь, что еще можно было сделать лучше.

"После введения карантина все мы думали, что цифры начнут снижаться, говорили, что будем смотреть, нужны или нет дополнительные меры. Мы говорили о том, что рост прекратился, заражений стало меньше", – напомнил он.

"Я не согласен с высказыванием, что правительство ничего не сделало, а закрывать всю страну, как это сделали весной, не знаю, рационально ли, ведь это приносит иные последствия", – сказал Верига.

По его словам, последствие полного закрытия страны – не оказанная вовремя помощь больным, ухудшение психического здоровья, рост числа самоубийств.

Напомним, что в среду вступили в силу ужесточенные требования: встречаться могут члены не более двух семей, ученики старших классов полностью переходят на удаленное обучение, в ТЦ жестче будут следить за потоками людей.

Назначенная премьер Ингрида Шимоните призвала правительство в среду ввести другие ужесточения, однако уходящее правительство отметило, что конкретных предложений у Шимоните не было.

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