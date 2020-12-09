Глава КНБО: Литве нужно менять коммуникацию по БелАЭС

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас говорит, что Литве придется менять коммуникацию по Белорусской АЭС (БелАЭС) и бойкоту производимой на ней электроэнергии.

"Придется немного поменять позицию относительно того, что происходит сейчас. Нужно менять месседжи и европейским структурам", - сказал Л. Кащюнас BNS после заседания комитета, на котором обсуждалась ситуация с БелАЭС.

"Предстоит серьезная работа на техническом и дипломатическом уровнях и в Еврокомиссии (ЕК), и со стратегическими партнерами в регионе",- добавил он.

По словам главы КНБО, заинтересованные в том, чтобы электроэнергия с БелАЭС по-прежнему поступала в страна Балтии, есть и в Латвии, и в Эстонии.

"Есть разные деятели, больше внешние. Внешние не только в третьих странах, но и в государствах-партнерах, которые заинтересованы, чтобы эта блокада БелАЭС не проходила слаженно", - сказал парламентарий.

Он повторил, что белорусское электричество попадает и в Литву, и торговля им ведется на рынке стран Балтии, поэтому в комитете обсуждали, что предпринять, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала в Литву.

По его словам, белорусского электричества пока попадает немного, так как БелАЭС действует еще не в полную силу, однако его поток в дальнейшем будет расти, поэтому "у нас еще есть время, чтобы не допустить этого процесса".

Новое правительство намерено добиваться полной блокады электроэнергии с БелАЭС и придерживаться установки, что АЭС не может действовать, так как она небезопасна, а Литва не будет покупать электроэнергию из Беларуси. Такая цель прописана в программе нового правительства, которую Сейм должен утвердить в пятницу.

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