Сквернялис заявил, что начались политические заявления, но при этом нет никаких предложений.

На вопрос, почему она сегодня обратилась к Сквернялису письменно, Шимоните ответила: "Потому что дневная статистика уже пугает. Она была пугающей и до сих пор".

Назначенная премьер сказала, что не случайно выбрала время перед заседанием правительства, пока не утверждена программа нового правительства, она не уполномочена принимать решения.

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"Я выразила готовность поддержать решения уходящего правительства, если они будут приняты. Я это имела в виду, а вышло, как вышло", – сказала Шимоните.

На вопрос, удовлетворил ли ее ответ Сквернялиса, она сказала, что вопрос не в том, удовлетворил или нет, ведь речь идет об умирающих людях.

"Премьер прекрасно знает, что это не моя ответственность предлагать ему, что делать. Предложения сделаны экспертами. В последний раз их высказали в воскресенье, с воскресенья ситуация изменилась", – сказала Шимоните и прибавила, что надо говорить с экспертами, спрашивать, что они сейчас рекомендуют предпринять.

Назначенная премьер сказала, что надеялась на другую реакцию.

"Реакция была такой, какая меня, к сожалению, не удивила", – сказала она.

На вопрос, что она предложила бы, Шимоните повторила, что эксперты предлагали решения по работе и перемещениях.

"Это не учли", – сказала она.

По ее словам, сокращение мест на парковках люди не поняли как призыв меньше собираться в одном месте, они поняли его как призыв парковаться где-то рядом, а потом идти в магазин.

По словам Шимоните, нужны рекомендации по работе в больших коллективах, о пересменке.

Она сказала, что действия нынешнего правительства сродни "делаем что-то".

"Сразу после того как правительство будет уполномочено к действиям, я намерена связаться с экспертами, с которыми я уже сейчас общаюсь, чтобы потом они присоединились к будущей структуре", – сказала она.

Шимоните сказала, что планирует встречу с экспертами в пятницу.

"Поскольку цифры большие и пугающие, в такой ситуации может быть только одно решение, которое поможет - это масштабные ограничения", – сказала она.

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