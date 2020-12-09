Полицейский нашел в Шакяйском районе пропавшего три месяца назад мужчину

Полиция информировала, что полицейский в Шакяйском районе случайно обнаружил пропавшего три месяца назад мужчину.

В социальной сети Facebook Мариямпольская полиция сообщала о пропавшем три месяца назад мужчину.

"25 августа поступило заявление гражданки (1965 г.р.), проживающей в Шакяйском районе, которая сообщала, что пропал ее брат (1963 г.р.). К сожалению, все поиски были тщетными, человека найти не удалось. 2 декабря вечером старший следователь ГКП Мариямпольского округа А.Мурейка в свободное от работы время ехал в сторону Шакяй, около 20.15 ч. он заметил у дороги тяжело идущего мужчину.

До Шакяй было 7 км, а на улице мороз, поэтому полицейский остановился, чтобы узнать, не нужна ли мужчине помощь.

Мужчина с трудом говорил, он замерз, когда он назвал свое имя, полицейский понял, что этого мужчину ищут уже три месяца. Мурейка дал мужчине свои перчатки и доставил его к близким.

Сестра мужчины поблагодарила полицейского за то, что он доставил ее брата домой. Полицейские ГКП Маримапольского района всегда готовы протянуть руку помощи всем нуждающимся",- сказано в фейсбуке.

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