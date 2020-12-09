Полиция разыскивает сбившего пешехода человека на электросамокате

Водитель электросамоката сбил человека и уехал. Полиция ищет возможных свидетелей ДТП и просит жителей о помощи.

Инцидент произошел 24 ноября, в 17.30 ч. на ул. Лепкальнё, около дома номер 43, неизвестный на электросамокате белого цвета ехал по тротуару и сбил 47-летнего мужчину.

Самокатом управлял мужчина лет 30 (рост 180-190 см).

Полиция просит очевидцев обращаться к следователю Мирославу Янкелайту, по адресу Вильнюс, ул. Менулё, 11, каб. 11, по тел. (8 5) 271 9462, эл. п. miroslav.jankelait@policija.lt или по номеру 112.

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