Минздрав Литвы: COVID-19 могут диагностировать и без теста

Чтобы оперативнее реагировать на угрозу коронавируса (COVID-19), ВРИО глава Минздрава издал приказ, в соответствии с которым, COVID-19 можно диагностировать и без PGR-теста.

Такой диагноз ставят, если у человека появляются свойственные COVID-19 симптомы в течение 14 дней после контакта с больным коронавирусом членом семьи или другим человеком, диагноз которого был подтвержден PGR-методом.

В таком случае семейный врач вписывает в форму E025 e. в системе здравоохранения диагноз U07.2, это означает "COVID-19, вирус не установлен".

Минздрав также обращает внимание на то, что после того, как тест на коронавирус показал положительный ответ, заболевший должен связаться с семейным врачом по телефону. Врач или медсестра обсудят с пациентом план наблюдения и лечения, установит сток изоляции и выздоровления от COVID-19.

Стоит отметить, что пациент считается выздоровевшим, только когда такое решение выносит врач, но не раньше, чем истекает срок изоляции. Когда человек выздоровеет, врач в системе e.sveikatа в форме E025 указывает диагноз и код Z86.18. Эту информацию автоматически получает Национальный центр общественного здравоохранения и человека снимают с учета.

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