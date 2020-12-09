Готовят сценарий доставки вакцины от коронавируса в Литву

Страны, планирующие предоставить своим жителям возможность привиться от коронавируса, должны позаботится не только о покупке вакцины, но и о ее транспортировке, хранении и распределении. Член правления компании Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас сказал, что большие вызовы ждут в каждом звене этой цепи.

Литва вместе с Еврокомиссией заключили 6 договоров с производителями вакцины. Сейчас больше всего надежд связано с вакцинами BioNTech & Pfizer и Moderna, в Литву должны доставить соответственно 1,24 и 496 000 доз этой вакцины.

Пока вакцины этих производителей не зарегистрированы, но о вакцине BioNTech & Pfizer Европейское агентство лекарств выскажется до 29 декабря, а о вакцине Modernа – до 12 января. Сразу после этого вакцину начнут распределять по странам ЕС.

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сказал на этой неделе, что все страны, участвующие в закупке, получат вакцину одновременно.

Страны должны обеспечить логистику и транспортировку вакцины у себя внутри. ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига уже подписал решение, которым обязал муниципалитеты готовиться к вакцинации.

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис сказал, что это уже делают. "Как удалось быстро создать вакцину, так и мы должны быстро приспособиться и осуществить это. Мы надеемся, что сможем делать это в ближайшее время, выясним все технические возможности на этой неделе", – сказал он Delfi.

Ушацкас сказал, что уже одно то обстоятельство, что вакцину требуется хранить при очень низкой температуре - вызов для всех звеньев цепи. Как известно, вакцина BioNTech & Pfizer до использования должна хранится при температуре -70 градусов, а вакцина Moderna минимум -20.

"Встает вопрос перевозки, если требуется такая низкая температура", - сказал Ушацкас. Он сказал, что потребуется около 8000 грузовых самолетов (таких как Boeing 747), а их всего около 2200 шт.

Он заметил, что вакцину будут перевозить в специальных холодильниках с сухим льдом, а это значительно уменьшает полезную площадь. "Мы видим, что потребность в 4-5 раз выше имеющихся транспортных возможностей", – сказал он, заметив, что тут не поможет и использование пассажирских самолетов, ведь далеко не все они могут перелететь через Атлантический океан. Кроме того, багажное отделение у них небольшое. Есть еще возможность перевозки на судах, а это займет 3–4 недели", – сказал он.

Доставленную в Литву вакцину будут хранить на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций. Представитель Минздрава Витаутас Бенюшис сказал, что они готовятся и к сценарию, если производители не смогут доставить вакцину сами. Готовятся развозить ее по Литве, ищут поставщика услуги. Организуют конкурсы. Со склада вакцину будут доставлять в подготовленные муниципалитетом места. В Вильнюсе это будут Центральная и Каролинишкская поликлиники.

В решении, подписанном Веригой сказано, что в первую очередь эти учреждения должны обеспечить возможность вакцинации людей из группы риска - жителей хосписов о домов престарелых, работников системы здравоохранения, людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

"Сама вакцинация - вполне обычный процесс, а вот условия хранения вакцины специфические", – сказал Подярскис.

Он согласился с тем, что первый этап вакцинации - это своеобразное испытание вакцины перед массовой вакцинацией всей популяции.

Надо помнить, что в случае с вакциной BioNTech & Pfizer человеку делают две прививки с интервалом в 28 дней.

"Пока, кажется, справимся своими силами, но не исключено, что позже придется привлечь и частный сектор. Например, тот же Endemik, но это вопрос дальнейших шагов", – сказал Подярскис.

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