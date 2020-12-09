Спикер Сейма Литвы обсудит с Тихановской ситуацию в Беларуси

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в среду удаленно встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Во время встречи будет обсуждаться ситуация в белорусском обществе на данный момент и реакция Евросоюза на события в Беларуси", – сказал BNS представитель спикера по связям с общественностью Паулюс Жемис.

По его словам, В. Чмилите-Нильсен также представит предложение наградить Премией свободы 2020 года демократическую оппозицию Беларуси.

Такое предложение Сейму выдвинула Комиссия Премии свободы.

С. Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси. После того, как лояльная в отношении Александра Лукашенко власть заявила, что он победил на выборах 9 августа, С. Тихановская покинула страну и сейчас проживает в Литве.

Оппозиция и Запад считают, что выборы были фальсифицированы. С августа в Беларуси проходят акции протеста против А. Лукашенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!