Ученый: если цифры не изменятся, единственный выход – полностью остановить жизнь

В среду в Литве зафиксирован еще один рекорд - количество новых случаев превысило 3000. Если количество случаев не будет снижаться, придется обсуждать полную остановку жизни в Литве, писал в фейсбуке ученый Вайдотас Землис-Балявичюс.

Ученый входит в состав созданного президентом совета в сфере здравоохранения.

"Конечно, не надо анализировать ситуацию по одной цифре. Но 3128 случаев сегодня - красочное доказательство ухудшения ситуации. Похоже, что история повторяется, после роста было спокойнее, а затем снова скачок", – писал он. Землис-Балявичюс сказал, что если на этой неделе будет наблюдаться рост, то помочь может лишь полная остановка жизни.

"И это только количество случаев при сниженных возможностях тестирования. Можно выделить этот показатель как исключение, но в последние два месяца такие исключения становятся нормой, значит, надо признать, что это не исключение, это особенность данных. Если на этой неделе будем наблюдать такие цифры, то единственным выходом будет полная остановка жизни и режим ЧП", – прогнозировал он.

Ученый сказал, что говорить о такой возможности надо именно сейчас, поскольку неправильная коммуникация дает обратную реакцию.

"Об этом надо говорить прямо сейчас, ведь фиаско в коммуникации нынешнего правительства показало, что неправильная коммуникация дает обратный результат", – писал он. Землис-Балявичюс критиковал уходящее правительство за то, что оно не подготовилось ко второй волне.

"Надо констатировать, что к этому кризису были абсолютно не готовы, первой работой нынешнего правительства будет извинение за допущенные ошибки, чтобы мы поняли, что мы - одна команда и для достижения результата надо работать вместе, а не спускать необоснованные решения и постом не обвинять общество в том, что оно их не соблюдает", – писал ученый.

Delfi напоминает, что за последние сутки установлено 3128 новых случаев коронавируса, зафиксирована еще 31 смерть.

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